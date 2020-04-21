Yurt dışından getirilen vatandaşlar, AFAD aracılığıyla evlerine ulaştırılıyor

AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD),yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşların 14 günlük gözlem sürelerinin ardından evlerine ulaştırıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından "Sağlığınız için görevdeyiz" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bugüne kadar 71 ilde, 135 öğrenci yurdunda, yurt dışından tahliye edilen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem süreleri boyunca onlara eşlik ettik ve sonrasında evlerine ulaştırdık." bilgisi verildi.

Paylaşılan videoda, Suudi Arabistan'dan dün Adana Havalimanı'na getirilen ve daha sonra karantinaya alınacakları Mersin'deki yurtlara götürülen 171 vatandaşın havalimanındaki tahliye işlemlerinden görüntüler de yer aldı.