Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi - BATMAN

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'tan otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşların sağlık kontrolü tamamlandı.İşlemlerin ardından vatandaşlar karantinaya alınacakları yurtlara yerleştirilmek üzere otobüslerle Diyarbakır ve Batman'a hareket etti.- Diyarbakır'da davullu zurnalı karşılamaDiyarbakır'a gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir ile AFAD ve UMKE ekipleri vatandaşlarla yakından ilgilendi.Sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takan vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurda alındı.- "Vatanınıza hoşgeldiniz"Batman'a gelen Türk vatandaşlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Batman Kız Öğrenci Yurdu önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ve AFAD ekipleri karşıladı.AFAD ekipleri, "Vatanınıza hoş geldiniz. İnşallah 14 gün sonra ramazan ile çifte bayram yaşayacağız." ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Özperk de ramazan öncesi hükümet tarafından Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü belirtti."Gelen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca karantinaya alıp, misafir edeceğiz. Misafirler odalarına bırakıldı. Batman Kızılay Şubesi de 14 gün boyunca misafirlerin 3 öğün yemeğini karşılayacak. Bizler de onlara ev sahipliği yapıyoruz." diyen Özperk, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların ön sağlık kontrolünden geçirileceğini aktardı.Özperk, misafirlerin tek kişilik odalarda kalacağını, her türlü ihtiyaçlarının odalarında bulunucağını dile getirerek, şöyle konuştu:"Hem gelen misafirler ve hem de görev yapacak personelin hijyenine önem veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarak, diğer koruyucu ekipmanlarla misafirlerimize hizmet edeceğiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız ve sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlayacağız. Vatandaşlarımız karantina bittiğinde AFAD'a ait araçlarla memleketlerine ulaştırılacak."