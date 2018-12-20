Yeni yılda sevdiklerine yurt dışından online alışveriş kanalıyla hediye almak isteyenlerin, gümrük mevzuatında son dönemde yapılan düzenlemeleri dikkate alması gerekiyor. Bu kapsamda yurt dışından değeri 22 Euro’yu aşan hediyelik eşyalar gümrük vergisine tabi tutuluyor. Sipariş verilen ülkeye ve ürüne göre değişen gümrük vergisi oranları ise yüzde 8 ile yüzde 20 arasında uygulanıyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri kuruluşu KPMG’nin Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi uyarınca hızlı kargo kapsamındaki ithalatlarda 150 Euro değerindeki gönderilere vergi muafiyeti öngörülse de Bakanlar Kurulu Kararı ile bu sınırın 22 Euro’ya düşürüldüğünün bir kez daha altını çizdi.

Uçak, “Yurt dışından hediyelik eşya sipariş edeceklerin muafiyet sınırı olarak 22 Euro’yu dikkate almaları gerekiyor. Yurt dışından kitap alacaklarda bu sınır 150 Euro olarak uygulanıyor” dedi.

HANGİ ÜRÜNLER HIZLI KARGOYLA ALINAMIYOR

22 Euro’nun üzerindeki hediyelik eşya ithalatlarında alıcı adına gümrük beyannamesi açılıyor ve gümrük vergisi ödenmesi gerekiyor. Satın alınan ürün eğer Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeden geliyorsa yüzde 18, başka bir ülkeden geliyorsa yüzde 20 oranında vergiye tabi tutuluyor. İthal edilen eşyanın kitap olması durumunda ise vergi oranı yüzde 8’e iniyor. Son olarak, ithal edilen eşyanın ÖTV Kanunu IV sayılı listede yer alması durumunda alıcı ayrıca yüzde 20 oranında ÖTV ödemekle yükümlü oluyor.

Uçak, Gümrük Kanunu uyarınca, hızlı kargo kapsamında ithali yasaklanan ürünler konusunda da tüketicileri uyardı. Uçak, cep telefonu, kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkollü içeceklerin bu kapsamda ithal edilemediğini belirtti. Ayrıca kanun gereği yasak olan eşyalar da hızlı kargo kapsamında ithal edilmemekte. Bu nedenle yurt dışından hediyelik eşya alırken bu eşyaların tercih edilmemesi gerekiyor.

YOLCU BERABERİNDEKİ SINIRLAR

Uçak, “Yurt dışından dönüşlerinde hediyelik eşya alacak kişiler için sınırın 430 Euro olarak belirlendiğini hatırlatmakta fayda var. Bu sınırın aşılması durumunda gümrük vergisi ödenmesi gerekir” diye konuştu.

Yolcuların yanlarında getirebileceği hediyelik eşyalar için de sınırlamalar bulunuyor. Örneğin, bu kapsamda en fazla 3 karton sigara, cep telefonu, 600 ml'yi aşmamak kaydıyla parfüm, 1 kilo çay gibi eşyalar ithal edilebiliyor. Belirlenen limitlerin üzerindeki eşyalar için alıcıların iki seçeneği bulunuyor. İlki ithalat vergisinin iki katını ödeyerek eşyayı teslim almak, ikincisi ise eşyayı gümrükte bırakmak. Bu tür durumlarda eşyalar devlete kalıyor.

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