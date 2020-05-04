Yurt genelinde

AA

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar pek fazla dışarı çıkmıyor.Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kalırken, Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda hava sıcaklığının düşmesinin de etkisi ile az sayıda insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.