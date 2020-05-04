Yurt genelinde

AA

İçişleri Bakanlığınca salgınla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tamamlanması ile bazı kentlerde haftanın ilk gününde alışverişe çıkanlar nedeniyle bazı noktalarda kısmi hareketlilik yaşandı.Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.