Yurt genelinde

Kentte sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda araç trafiğinde kısmen yoğunluk görülse de kıyıdaki yürüyüş ve bisiklet yolları ile oyun grupları sakin kaldı.Kentin hareketli noktalarından Cumhuriyet Alanı, 3 Ocak Atatürk Meydanı, Beşiktal Meydanı ve sahil bandındaki Kültür Park, tedbirler nedeniyle boş kaldı.
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