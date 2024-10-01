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        Haberler Bilgi Gündem Yurt genelinde sağanak yağış alarmı verilmişti! Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? MGM'ye göre 2 Ekim 2024 hava durumu!

        Yurt genelinde sağanak yağış alarmı verilmişti! Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

        Türkiye genelinde sağanak yağış beklentisi artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu haftaya dair önemli bir uyarı yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli yağış bekleniyor, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Peki yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:20
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        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Ekim 2024 için İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu tahminlerini paylaştı. Sonbaharın gelişi ve düşen hava sıcaklılarıyla beraber vatandaşlar sağanak yağış ihtimaline karşı hava durumunu sıklıkla kontrol ediyor. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar!

        2

        2 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın İstanbullular için güneşli bir gün olacak. Yağış alarmlarının aksine İstanbul yarın az bulutlu bir gün geçirecek. Termometreler en düşük 15, en yüksek 23 derece arasında seyredecek.

        3

        YARIN ANKARA'DA HAVA NASIL?

        Başkent Ankara'da yarın açık ve güneşli bi hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 9 en yüksek 24 derece arasında seyredecek.

        4

        2 EKİM PERŞEMBE İZMİR HAVA DURUMU

        İzmirliler için yarın güneşli bir gün olacak. 17 ve 29 derece arasında seyredecek olan sıcaklıklar boyunca nem oranının ise en düşük 36 en yüksek 82 yüzdeliğinde olması bekleniyor.

        5

        YURT GENELİNDE 2 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        MGM tarafından paylaşılan Türkiye haritasında 81 ilde yarın güneşli bir hava bekleniyor. Haritada yurt genelinde herhangi bir yağış bilgisi bulunmuyor.

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