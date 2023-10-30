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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da yurt görevlisi cinayetinde son dakika gelişme - Güncel haberler

        Yurt güvenlik görevlisi cinayetinde yeni gelişme

        Adana'da, erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin darp edilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile sanıklar hakkında, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:00
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        Yurt görevlisi cinayetinde yeni gelişme
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        Adana'da, 6 Haziran'da Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) darp edilip bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 8 Haziran'da tutuklanan Cihad A. ve kayınbiraderi Erhan Ü. hakkında savcılık soruşturması tamamlandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'nın haberine göre, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cihad A.'nın eşi, Erhan Ü.'nün de kız kardeşi olan Zeliha A.'nın, olaydan yaklaşık bir ay kadar önce maktul Gökhan Şahin ile iletişime geçtiği belirtildi.

        OLAY TARİHİNE KADAR TAKİP ETMİŞLER

        Maktul ile Zeliha A.'nın ilişkilerini öğrenen sanıkların, olay tarihine kadar Gökhan Şahin'i iş yerine ve evine giderken takip ettikleri iddianamede anlatıldı. İddianamede, sanıkların Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesine giderek tartıştıkları güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'i darp ederek ve bıçaklayarak öldürdükleri kaydedildi.

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        OLAY ÖNCESİ ÖLDÜRME KARARI ALDIKLARI ANLATILDI

        Cihad A. ve Erhan Ü.'nün fikir ve eylem birlikteliğiyle hareket ettikleri ve maktulü öldürme kararını olay öncesinden aldıkları bildirilen iddianamede, sanıkların "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

        Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        YURDUN BAHÇESİNDE DARP EDİLİP, BIÇAKLANMIŞTI

        Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32), 6 Haziran'da tartıştığı Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (34) tarafından darp edilip bıçaklanmıştı.

        Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk babası Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheliler Cihad A. ve Erhan Ü., 8 Haziran'da tutuklanmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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