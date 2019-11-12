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Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı

AA

Küresel piyasalarda yarınki yoğun haber akışı öncesi karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak eylül ayı cari işlemler dengesi verileri takip edilecek

Yurt içi piyasalar

Küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yarınki yoğun gündem öncesi borsalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti de takip edilecek.

Yurt içinde ise yarın gerçekleşecek Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi bugün açıklanacak eylül ayı cari işlemler verileri izlenecek. Ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.

Dün ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,2'ye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle de olsa kapanış rekorunu 27.691 puana taşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan GSYH verisi, yıllık yüzde 1 artış ile 2010'un 3'üncü çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyümeye işaret etti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1000-1,1050 dar bandında dengelendi.

Bugün Asya piyasalarında, Hong Kong'da devam eden protestolar gündemin odağındaki yerini korusa da pay piyasalarında dünkü düşüşlerin telafi edilmeye çalışıldığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 seviyelerinde etkisini artıran alımlarla kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeks, günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 103.118 puandan tamamlarken, dün 5,80 sınırına kadar çıkması sonrası 5,7742'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7740 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, yarınki yoğun gündem öncesi bugün piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, dün dolar endeksine paralel değer kazanan dolar/TL'nin, 5,80'in altında kaldığı sürece yükseliş eğiliminin sınırlı kalacağını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, 105.000-105.500 bandının direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı cari işlemler dengesi

12.30 İngiltere, eylül ayı işsizlik

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW endeksleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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