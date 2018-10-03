Yurt içi piyasalar
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek

03.10.2018 - 09:48 | Güncelleme: AA

ABD'de dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı borsalarda, hisse bazlı hareketlerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yatay seyretti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,47 azalış kaydetti. Dow Jones endeksinin yükselişinde, ABD'nin Meksika ve Kanada ile gerçekleştirdiği ticaret anlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor. ABD'de Başkan Donald Trump'a ilişkin haber akışı da piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün Trump'ın, 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğine ilişkin iddiaların araştırıldığı açıklandı.

Önceki gün hızlı yükselen ve piyasalarda tedirginliğe neden olan petrol fiyatları ise dün sınırlı bir düşüşle günü tamamladı. Dün yüzde 0,26 değer kaybıyla günü tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 84,80 dolardan işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin endişeler piyasalarda satış baskısına neden olurken, ülkeden gelen haber akışı da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İtalya'da bütçe ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip edilirken, üst üste 5 gün düşüş kaydeden avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçede değişikliğe gidebileceğine ilişkin beklentilerle bugün yüzde 0,3 yükselerek 1,1582'ye çıktı. Dün açıklanan Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerilemenin ardından Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti. Çin'de ise devam eden resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

- Ekonomistler, eylülde enflasyonun yüzde 3,46 artmasını bekliyor

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da cuma gününden bu yana banka pay piyasalarında etkili olan satış baskısının dün de devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek günü 98.161 puandan tamamlarken, 5,9856'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi eylül ayı hizmet sektörü PMI

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeksi

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER