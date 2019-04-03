ABD'de dün açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisi şubatta beklentiler doğrultusunda gerilese de düşüş oranı öngörülenden sınırlı oldu. Veri odaklı seyrini devam ettiren pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yatay seyretti ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 yükseldi.
Avrupa tarafında, Brexit kördüğümüne ilişkin gelişmeler takip edilirken, borsalarda yükseliş eğilimi öne çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, dün kabine toplantısı sonrası İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise May'in açıklamasının ardından, "Brexit'e ilişkin sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız." ifadesini kullandı.
Dün piyasalar kapandıktan sonra bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB'nin İngiltere'deki siyasi krizin rehini olamayacağını söylemesi sonrası avro/dolar paritesi 1,1184'e kadar geriledi ve günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,12'nin hemen üzerinde tamamladı.
ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla bugün pozitif seyreden Asya borsaları, Çin'den gelen hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde artmasından da destek buldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.
Yurt içinde, 3 günlük yükselişin ardından etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 azalışla 93.533 puandan tamamladı. Dün yüzde 2,16 artışla 5,6047'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5860 seviyesinde dengelendi.
Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını beklerken, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşmesi öngörülüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE
10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü PMI
11.00 Avro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü PMI
11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü PMI
15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı
16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI
17.00 ABD, mart ayı ISM imalat dışı endeks
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