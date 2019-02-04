Global ekonomiye ilişkin açıklanan veriler büyümeye ilişkin endişeleri artırırken, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik piyasaları desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta Avro Bölgesi, Çin ve Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki düşüş dikkati çekerken, küresel PMI 50,7 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de yayımlanan veriler ise ülke ekonomisinin diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını gösterdi. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 304 bin artarak tahminleri aşarken, ortalama saatlik kazançların yıllık artışı yüzde 3,2 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti. ABD'de Çinli yetkililerle yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla devam etti. Trump, ABD'li yetkililerin Çin'e giderek ticaret görüşmelerini ileri taşıyacaklarını ifade etti.
Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporu verilerinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti.
Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Brexit endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasına karşın cuma günü pay piyasaları pozitif seyrederken, avro/dolar paritesi 1,14-1,15 bandında dengelendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.
Yeni haftaya pozitif başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti. Çin'de ise resmi tatil dolayısıyla piyasalar hafta boyunca kapalı olacak.
Yurt içinde, ocak ayını yüzde 14,03'lük getiriyle tamamlayan Borsa İstanbul'da, geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları, BIST 100 endeksinin günü yüzde 1,09 azalışla 102.937 puandan tamamlamasına neden oldu. Cuma günü yüzde 0,83 yükselişle haftayı 5,2083'ten tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya bankalararası piyasada 5,2240 seviyesinden başladı.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki toplantısından çıkan "güvercin" mesajlar sonrası bu hafta Fed üyelerinin konuşmalarının gündemi meşgul edeceğini belirten analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,85 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,26) göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ÜFE
18.00 ABD, kasım ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri
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