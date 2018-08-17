ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dolar endeksi 96,2-96,7 bandında dengelenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit görüşmeleri ve buna bağlı tedirginlikler devam etse de avro/dolar paritesi dün yüzde 0,3 artışla 1,1375 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,78 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, avro/dolar paritesinin dün test ettiği 1,14 direncini kırıp kıramayacağının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Dün Avrupa ve ABD'deki pozitif havanın Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülürken, Çin borsasının negatif ayrışması dikkati çekti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki düşüş eğilimine karşın Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı seyir dün de devam etti. BIST 100 endeksi yüzde 3,46 azalarak 87.143 puanla 1 Şubat 2017'den bu yana en düşük kapanışını yaptı. Dün yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,8250'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8220 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımların, Türk lirasına spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferanstaki mesajların da Türk lirasını desteklediğini ifade etti.

Bugün TCMB'nin yayımlayacağı ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyleyen analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi ve ABD ile diplomatik haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve 5,00-5,20 bandının gündeme gelebileceğine değinerek, BIST 100 endeksinde ise 87.000 ve 85.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB ağustos ayı beklenti anketi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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