ABD'de bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların anlaşabileceğine ilişkin beklentilerin azalması; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "güvercin" açıklamaları ile oluşan iyimserliği törpüledi. Geçen hafta genelinde yükseliş eğiliminde hareket eden pay piyasaları, cuma günü sınırlı da olsa düşüş kaydederken, vadeli işlem piyasaları da yeni haftaya negatif başlanacağına işaret ediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta ABD’de federal hükümetin açılmasıyla ilgili girişimlerin gündemi meşgul edeceğini belirterek, Fed'in Bej Kitap Raporu ve üyelerin konuşmalarının da yatırımcıların odağında yer alacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri artarak devam etse de dolardaki zayıflama avronun güç kaybetmesini engelliyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, avro/dolar paritesi test ettiği 1,1550 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve 1,14-1,15 bandında dengelendi. Bu hafta İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasının yarın parlamentoda oylanması bekleniyor. Anlaşmanın onaylanmaması durumunda anlaşmasız Brexit ya da İngiltere'de erken seçimin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, her iki durumda da piyasalardaki tedirginliğin artacağını söyledi.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verileri, beklentilerin oldukça altında kalarak küresel risk iştahını olumsuz etkiledi. Çin'de aralıkta ihracatın yüzde 4,4, ithalatın yüzde 7,6 gerilemesi, büyümeye yönelik endişeleri haklı çıkaran bir gelişme oldu. Söz konusu gelişmelerle Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin gerilemesi ve ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikle geçen hafta yükseliş trendinde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,54, haftalık bazda yüzde 3,22 değer kazandı. Üst üste 6 işlem gününde yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, cuma gününü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 91.300'ün üzerinde, 91.687 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin takip edileceğini belirterek, Suriye konusunda ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ve kafa karıştıran açıklamalar nedeniyle bölgeyle ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında yer alacağını kaydetti. Bu hafta çarşamba günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının haftanın öne çıkan gündemi olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 93.400 seviyelerinin direnç, 90.000 ve 88.500'ün destek konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalmasını bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1 yükseleceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi

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