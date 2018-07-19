Yurt içi piyasalar TCMB beklenti anketine odaklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün akşam ABD Temsilciler Meclisi'nde salı günü Senato'da yaptığı sunumu tekrar ederken, oturumun soru-cevap bölümünde ticaret savaşlarının ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Senato'da prensipte serbest ticaretin iyi olduğunu belirten Powell, Temsilciler Meclisi'nde de ticaret anlaşmazlığının korumacılığa dönüşmesi durumunda kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini, ekonomilerin daha az rekabetçi ve üretken olacağını söyledi. Powell ayrıca, Fed'in bilançosunun gerekenden büyük olmayacağını, bilançonun küçültme hızını değiştirmeyeceklerini vurguladı.
Dün akşam yayımlanan ve Amerikan iş dünyasının nabzını tutan Fed Bej Kitap raporunda da üreticilerin ek gümrük vergileri nedeniyle endişeli olduğu belirtilirken, ülke genelinde büyümenin devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Gelişmeler sonrasında New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,32 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,22 değer kazandı, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,01'lik düşüş kaydetti. Dolar endeksi dün 95,407 ile son 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 95,1 seviyelerinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yukarı yönlü hareketini 4'üncü işlem gününe taşıyarak bugün yüzde 2,8926 ile 26 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Analistler, ABD'de dün açıklanan şirket bilançoları ile Fed Başkanı Powell'ın ekonomiye ilişkin pozitif açıklamalarının ülke piyasalarını desteklediğini, buna karşın ticaret savaşı endişelerinin yatırımcı risk iştahını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, tahvil faizlerinin seyrinin ise yakından izleneceğini kaydetti.
Avrupa tarafında dün İngiltere enflasyon verisi beklentiler doğrultusunda açıklanırken, pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise iki günlük düşüşün ardından bugün 1,16 ile yatay seyrediyor.
Analistler, Avrupa tarafında bugün de veri gündeminin zayıf olduğunu, İngiltere'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirtti.
New York borsasındaki karışık seyri devralan Asya borsalarında, ticaret savaşı endişeleri ile dolar/Çin yuanı paritesi 6,7407 ile son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu gelişme ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 92.500 puanı test etmesi sonrasında kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 92.321,95 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 4,7675 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 4,81 seviyelerinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB temmuz ayı beklenti anketinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 güçlü direncinin aşılması durumda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 87.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran konut satış istatistikleri
11.30 İngiltere, haziran perakende satışlar
14.30 Türkiye, temmuz ayı TCMB Beklenti Anketi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, temmuz Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü
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