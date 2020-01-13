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Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler takip edilirken, yurt içinde 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor

Yurt içi piyasalar
AA

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanması beklenirken, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Trump hakkındaki azil dosyasını bu hafta Senato'ya göndermesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta yetkililerin "diplomasi" söylemleriyle hafiflese de dün Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlenmesi, tedirginliklerin bir süre daha gündemde kalacağına işaret etti.

İran'da ise Tahran'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılarak devam ediyor. Piyasaların odağında bulan jeopolitik gelişmelerden bir diğeri de Libya'daki ateşkes görüşmeleri olacak. Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter'in Moskova'ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini öne sürdü.

Analistler, Libya ile ilgili gelişmelerin, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin de içinde bulunduğu stratejiler açısından önemli olabileceğini vurguladı.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından satıcılı seyreden New York borsasında, endeksler tarihi zirvelerinden geriledi. Tarım dışı istihdam aralıkta 145 bin ile, 160 bin olan tahminlerin altında kalırken, bir önceki ay verileri de aşağı yönlü revize edildi. Verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ara vereceği beklentilerini desteklemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit anlaşmasına ilişkin süreç tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının, geçen hafta Avam Kamarası'nda onaylanmasının ardından Lordlar Kamarası'ndaki sürecin de 22 Ocak'a kadar tamamlanması ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını alması bekleniyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avro ve sterlinin ise geçen haftanın tamamına bakıldığında, dolar karşısında değer kaybetmesi dikkati çekti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasaları pozitif bir seyir izliyor. Altın ve petrol fiyatları yaklaşık yüzde 0,4 değer kaybederken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor. Çin'de cuma günü açıklanacak büyüme verilerinin, haftalık ekonomik takviminde öne çıktığını belirten analistler, Hong Kong'daki gösterilerin de risk unsuru olarak takip edildiğini bildirdi.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.664 puandan tamamlarken, hisse senetleri haftalık bazda yatırımcısına ortalama yüzde 4,38 kazandırdı. Geçen haftayı 5,8765'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8730 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü TCMB faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşması, Irak ve İran'da azalsa da devam eden gerilim ile Libya'daki ateşkes sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 5,85-5,95 bandının izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 450 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 1,6 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı cari işlemler dengesi

12.30 İngiltere, kasım ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi

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