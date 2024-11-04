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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt İçi ÜFE yıllık yüzde 32,24 aylık yüzde 1,29 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt İçi ÜFE yıllık yüzde 32,24 aylık yüzde 1,29 arttı

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 32,24 arttı, aylık yüzde 1,29 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 10:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:25
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        Yurt İçi ÜFE yıllık yüzde 32,24 aylık yüzde 1,29 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ekim dönemine yönelik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

        Buna göre, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

        İMALAT ÜRÜNLERİ YILLIK YÜZDE 32,85 ARTTI

        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11 artış, imalatta yüzde 32,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 artış ve su temininde yüzde 43,19 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 31,79 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 41,48 artış, enerjide yüzde 14,54 artış ve sermaye mallarında yüzde 33,84 artış olarak gerçekleşti.

        İMALAT ÜRÜNLERİ AYLIK YÜZDE 1,61 ARTTI

        Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,85 artış, imalatta yüzde 1,61 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,56 azalış ve su temininde yüzde 1,55 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,52 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,90 artış, enerjide yüzde 0,56 azalış ve sermaye mallarında yüzde 0,67 artış olarak gerçekleşti.

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