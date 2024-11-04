Yurt İçi ÜFE yıllık yüzde 32,24 aylık yüzde 1,29 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ekim dönemine yönelik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,24 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİ YILLIK YÜZDE 32,85 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,11 artış, imalatta yüzde 32,85 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 20,47 artış ve su temininde yüzde 43,19 artış olarak gerçekleşti.