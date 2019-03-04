Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Şubat 2019



Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Şubat 2019





Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,60 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 düşüş olarak gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Şubat 2019





AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,50 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 7,43, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DAYANIKSIZ TÜKETİM MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Şubat 2019



