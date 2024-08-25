Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yurt yakınında yangın paniği! | Son dakika haberleri

        Yurt yakınında yangın paniği!

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, öğrenci yurduna ulaşmadan kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt yakınında yangın paniği!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılıkta çıkan ve mahalleyi duman altında bırakan yangın, öğrenci yurduna ve müftülük binasına ulaşmadan kontrol altına alındı.

        DHA'nın haberine göre Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çalılık yangını çıktı.

        Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının olduğu noktaya kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, diğer noktalardan destek takviyesi isteyerek söndürme çalışmalarına başladı. Geniş alana yayılan yangının, evlere, Aksu Müftülüğü ve yanında bulunan öğrenci yurduna ulaşmaması için ekipler büyük çaba harcadı.

        Az sayıda öğrencinin bulunduğu yurt, ekiplerin uyarısıyla boşaltıldı. Yurtta bulunan görevliler ve öğrenciler, eşyalarını alarak güvenli noktaya giderken, bazı görevliler ise itfaiye ve orman ekiplerine söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Söndürme çalışmasına mahalleli de hortumlarla su sıkarak destek verdi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kalırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: "Kızım sanki yer yarıldı içine girdi"
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: "Kızım sanki yer yarıldı içine girdi"
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor