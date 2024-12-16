Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.997,66 %-1,26
        DOLAR 34,9450 %-0,04
        EURO 36,7845 %0,12
        GRAM ALTIN 2.981,31 %0,20
        FAİZ 43,63 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 34,36 %0,28
        BITCOIN 106.948,00 %4,00
        GBP/TRY 44,3913 %0,63
        EUR/USD 1,0516 %0,14
        BRENT 73,78 %-0,95
        ÇEYREK ALTIN 4.874,44 %0,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurtdışı çıkış harcında değişiklik - İş-Yaşam Haberleri

        Yurtdışı çıkış harcında değişiklik

        Ağrı Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurtdışı çıkış harçlarında pulla ödeme döneminin sona ereceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurtdışı çıkış harcında değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada yurt dışı çıkış harcı ödemelerinin artık dijital platformlar ve diğer kolay erişilebilir yöntemlerle yapılabileceğini belirtti.

        Şimşek, "Kıymetli vatandaşlarımız artık yurt dışına çıkış harçlarını Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve havalimanındaki vezneler aracılığıyla kolayca ödeyebilecektir. Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden hızlı ve güvenli ödeme yaparak zaman kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        BELGE İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

        Şimşek, yurtdışına çıkış harcı ödemelerinin sistem üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığını ve vatandaşların çıkış sırasında herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu olmadığını vurguladı.

        "Mükelleflerimizin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmeleri için GİB Teknoloji olarak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz" diyen Şimşek, dijitalleşme çalışmalarıyla vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri