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Yurtdışı üretici enflasyonu 4 aydır düşüyor

Yurtdışı üretici fiyat endeksi aralıkta yıllık yüzde 49.90 yükseldi. Endeksteki yükseliş hızı ağustos ayında yüzde 118.94 ile zirve yapmasının ardından 4 ay üst üste geriledi

Yurtdışı üretici enflasyonu 4 aydır düşüyor
HABERTURK.COM

TÜİK aralık ayı Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.90, kasım ayına göre yüzde 2.77 yükseldi.

YD-ÜFE'deki yıllık artış kasımda yüzde 83.66 olarak açıklanmıştı. Yıllık artış ağustos ayında yüzde 118.94 ile zirve yapmıştı.

Aralık itibarıyla 4 ay üst üste YD-ÜFE'nin artış hızında yavaşlama kaydedildi.

YD-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Aralık 2022:

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47.40, imalatta ise yüzde 49.95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık yükselişleri; ara malında yüzde 51.95, dayanıklı tüketim malında yüzde 49.42, dayanıksız tüketim malında yüzde 47.08, enerjide yüzde 83.46, sermaye malında yüzde 46.54 oldu.

PETROL ÜRÜNLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Metal cevherleri yüzde 28.56, giyim eşyası yüzde 35.47, diğer ulaşım araçları ise yüzde 37.95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 83.46, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 74.59, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 69.21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Sektörlere göre YD-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2022:

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