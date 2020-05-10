Yurtdışından gelen ve gözlem altında olan vatandaşlardan

AA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),yurtdışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 gün gözlem altına alınan vatandaşların Anneler Günü mesajlarını paylaştı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından "Yurtdışından ülkemize gelerek 14 gün gözlem altına alınan vatandaşlarımızdan annelerine mesaj var" başlığı ile yapılan görüntülü paylaşımda, gözlem altında bulunan vatandaşların mesajlarına yer verildi.

Görüntülerde, Ankara, İstanbul, Konya, Düzce ve Çankırı'daki yurtlarda kalan bazı vatandaşlar, annelerini çok özlediklerini ve sevdiklerini söyleyerek Anneler Gününü kutladı.