Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meksika'dan getirildiği değerlendirilen 1 adet Nigrita yılanı ile Mısır'dan getirdiği değerlendirilen 2 adet Corn yılanının internet üzerinden satılmaya çalışıldığını belirledi.
MÜŞTERİ KILIĞINDA OPERASYON DÜZENLENDİ
Kaçakçılık ekipleri, müşteri kılığında satıcı ile Küçükçekmece'de buluşma sağladı. Yılanların tanesi bin 850 liradan pazarlık yapıldı. Tam alışveriş yapıldığı sırada yılan satıcısı M.T. Suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
KAÇAKÇILIKTAN ADLİ İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan M.T. Hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefetten adli işlem yapıldı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde elegeçirilen yılanların yurt dışı kökenli olduğu için M.T.'ye 6 bin liraya kadar idari para cezası yacak. El konulan yılanlar hayvanat bahçesine teslim edilecek...
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