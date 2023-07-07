Yurtdışından telefon alanlar dikkat! Kayıt ücretine 14 bin TL zam geldi! Gelen son dakika haberlerine göre noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışından gelen telefonların pasaport kayıt ücreti de 6 bin TL'den 20 bin TL'ye yükseldi. Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 09:48 Güncelleme: 07.07.2023 - 09:48 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







Gelen son dakika bilgilerine göre, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışından alınan telefonların Türkiye için pasaporta kayıt ücretleri 20.000 TL oldu.

2 Şurada Paylaş!







Birçok vatandaş Apple'ın Türkiye zamlarından sonra yurtdışından telefon alıyor ve 6091 TL IMEI kaydı ödemesi gerçekleştiriyordu. Fakat Resmi Gazete'de yayımlanan son karar ile birlikte IMEI pasaport kayıt ücreti 20.000 TL oldu.