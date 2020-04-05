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Pazartesi günü Türkiye'nin hemen hemen tamamı sağanak yağışın etkisi altında olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava hakimken, Muğla, İzmir, Isparta, Manisa çevrelerinde de kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 10/8, Ankara'da 13/6 ve İzmir'de 19/12 olarak ölçülecek.

Salı gününde ise yağışlar güney ve doğu illerinde etkili olmayı sürdürecek. Trakya, Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde güneş yüzünü gösterirken; Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Muğla ve Adana çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı İstanbul'da 11/7, Ankara'da 15/4 ve İzmir'de 18/10 olarak ölçülecek.

Çarşamba günü ise yağışlar doğu illerine kayacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve batı Karadeniz'de güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İç bölgelerde ise çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 10/7, Ankara'da 13/1 ve İzmir'de 17/9 olarak ölçülecek.

Perşembe gününde, yağışlar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde etkili olacak. diğer bölgelerde ise güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 11/6, Ankara'da 15/0 ve İzmir'de 18/6 olarak ölçülecek.

Cuma günü ise Türkiye'nin hemen hemen her yerinde güneşli hava etkili olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da 11/7, Ankara'da 15/5 ve İzmir'de 19/11 olarak ölçülecek.