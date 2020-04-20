AA

.Bursa'da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat tekrar normale döndü.Kentte, salgın öncesinde kalabalık olan Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde de genellikle yoğunluk yaşanmıyor.Şehrin birçok noktasında görev alan polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.