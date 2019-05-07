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Kenan Taşkın'ın haberine göre, Manise Aile ve Sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan ve çoğunluğunu kızların oluşturduğu 14 kişi bir süre önce Trabzon il müdürlüğündeki yurtlara nakledildi.

Trabzon Ortahisar ilçesinde bulunan Fatih Çocuk evlerinde yerleştirilen bu kişilerden 4 genç kız bir süre önce kaldıkları yurttan kaçtılar. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu kızlar bir gün sonra bulunarak yurda teslim edildi. Aynı kızların, bir süre önce yine yurttan kaçtığı iki gün sonra bulunarak yurt müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

YİNE KAÇTILAR

Kızlar, önceki gün yine bir yolunu bularak yurttan kaçmayı başardılar. Trabzon aile ve sosyal politikalar il müdürü Ahmet Kurt,

“Manisa il müdürlüğü yurtlarında kalan ve problemli oldukları belirtilen çoğunluğunu kızların oluşturduğu 14 kişi bizim yurtlara gönderildi. Sürekli kaçarak sorun yaratan kişiler de bu çocuklar” dedi

Kurt, Yaşları 14-17 arasında değişen bu çocukların bulunması için güvenlik kuvvetlerine haber verdiklerini belirterek, “Kız çocukların 2'si önceki gün diğer ikisi de dün kaçtılar. Arıyoruz en yakın zamanda bulacağımızı sanıyorum. Endişe etmeye gerek yok” dedi.