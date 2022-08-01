Yurtta kalan Buse'den 8 gündür haber yok! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurtta kalan Buse Karakabak'a (17) 8 gündür ulaşılamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan Buse Karakabak, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Kurum yetkililerinin ihbarı sonrası polis ekipleri, çalışma başlattı. Karakabak'ın arkadaşına yurttan kaçtığını, kalacak yer aradığını söylediği belirlendi. Buse'yi arama çalışmaları sürerken, Nermin Kızılkaya da kızının en son haziran ayında eve geldiğini söyledi.

'SOSYAL HİZMETLERE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Eve dönünce kızını yurttan aldığını belirten Kızılkaya, "3 ya da 5 gün kaldıktan sonra 'Beni affedin, özür dilerim. Evde kendimi iyi hissetmiyorum, yurda gidiyorum' notu yazıp, polise gidiyor. İşten karakola gittiğimde kızım, bizimle yaşamak istemediğini, sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi. 'Tamam kızım' dedim. Kızımdan uzak duruyordum. 'Kızım bizden uzaklaşınca biraz akıllanır' diyerek hareket ettim" dedi.

'HER GÜN ÖLÜYORUM, BANA BİR HABER VER'

Kızının kaybolduğunu 5 gün sonra öğrendiğini anlatan Kızılkaya, "Her gün ölüyorum. Bana bir haber ver, ne olur. Bir telefon et, 'İyiyim' diyerek kapat yeter ki" diye konuştu.