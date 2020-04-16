"Yurttaki kardeşleri"ne siperli maske ürettiler - ANTALYA

AA

Huzurevindeki yaşlılar için üretmeye başlayan çocuklardan K.A: "Vatana, millete hizmet anlayışıyla 'bir maske, bir maskedir' düşüncesiyle çalışmaya başladık. Yerdeki bir çöpü dahi kaldırmak vatana, millete hizmettir"

Antalya Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Öztürk: "Verdiğimiz emekleri böyle görmek, geleceğimizin temini gençlerimizin böyle yetişiyor olması bizi çok daha ümitlendirdi, gururlandırdı"

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet koruması altındaki üç çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurttaki arkadaşları için siperli maske üretti.