Yurttan kar manzaraları

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ULUDAĞ'DA PİSTLER BOŞALTILDI

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Aralıksız devam eden yağış ve sisten dolayı kayak pistleri boş kaldı.