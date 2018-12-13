Yurttan kar manzaraları

Türkiye soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında... Birçok ilde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkili olan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıklarla sürdü
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Kar yağışının ardından beyaza bürünen başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kentin bir çok bölgesinde vatandaşlar lapa lapa yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
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BOLU DAĞI'NDA ULAŞIMDA AKSAMA YOK
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki kar yağışı etkisini arttırdı.Bölgede dünden itibaren süren yağış, Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde etkisini arttırdı.Kar kalınlığının 5 santimetreyi aştığı ve yağışın sürdüğü bölgede trafikte aksama yaşanmıyor.
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ERZURUM'DA ETKİSİNİ ARTIRDI
Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece etkisini artırdı. Kar trafikte aksamalara neden oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
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Cumhuriyet Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorlanan araçlara çevredekiler yardım etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince cadde ve sokaklarda temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
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KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve kent genelini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Tatil kararına sevinen çocuklar, kardan adam yapıp kartopu oynamayı ihmal etmedi.
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ZONGULDAK'TA ARAÇLAR YOLDA KALDI
Zonguldak-İstanbul Karayolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalanların çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, TIR ve kar lastiği olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi.
Zonguldak'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçlar yolda kaldı.
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BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Bitlis Valiliği, yoğun kar ve fırtına uyarısında bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bölge Tahmin Merkezince hazırlanan rapora göre bu gece il merkezinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi.
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ORDU'DA 6 KİŞİ YAYLADA MAHSUR KALDI
Ordu'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Sinanlı Obası'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla yol kapandı.
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KÜTAHYA'DA KAR KALINLIĞI 20 CM
Kütahya'nın Domaniç ve Tavşanlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Domaniç ilçesinde belirli aralıklarla yağan kar ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
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Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
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KARS'TA KAR VE TİPİ
Kars ve Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.Kars'ta dün başlayıp gece ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı halen aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı kent genelini beyaza bürürken özellikle görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle kara yollarındaki sürücülere güçlük yaşattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, karda kayarak doyasıya eğlendi. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İznik ilçesinde de kendisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte ilçenin özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını gören İznikliler kendilerini dışarıya attı.
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AFYON'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRDI
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı çevreyi beyaza bürürken, özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Şuhutlu vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı. Vatandaşlar yaya geçitlerinde yürürken kaymamak için kendilerini korumaya çalışırken, sürücüler de araçları ile dikkatli seyretti.
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ULUDAĞ'DA PİSTLER BOŞALTILDI
Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Aralıksız devam eden yağış ve sisten dolayı kayak pistleri boş kaldı.
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