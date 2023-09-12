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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da yolda yürürken bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti - En son haberler

        Bursa'da yolda yürürken bıçaklanan kişi yaşam savaşını kaybetti

        Bursa'da dün akşam saatlerinde yolda yürürken bıçaklanarak ağır yaralanan Nazım Kahraman, yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan sabah saatlerinde bir parkta gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:09
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        Yürürken bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti
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        Bursa'da yolda yürürken bıçaklanarak ağır yaralanan Nazım Kahraman (38), hastanede hayatını kaybetti.

        Nazım Kahraman, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde yürürken yanından geçen kişi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Kahraman, kaçarak kahvehaneye sığındı.

        Ağır yaralanan Kahraman, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D.'yi sabah saatlerinde bir parkta gözaltına aldı.

        İ.D. ifadesinde, yürürken Nazım Kahraman'la karşılaştığını, ardından tartıştıklarını ve Kahraman'ı bıçakladığını itiraf etti. İ.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Hastanede tedavi altına alınan Nazım Kahraman ise, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        *Fotoğraflar: DHA

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