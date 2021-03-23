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Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Oyuncu Yüsra Geyik'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Geyik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri
DHA

Oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. 30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Geyik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"HAYAL KIRIKLIĞIYLA BAŞA ÇIKILAMIYOR"

Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, "Bir şeye 'başarısız' diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime" demişti. 30 yaşındaki oyuncu, hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını da ifade etti. Geyik, konuyla ilgili, "Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Geyik, "Bir mentora sahip olmak mı, hislerle karar vermek mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle hepimiz birer cevheriz. Kendimize ait yolumuz var. Onu fark edebilmek için baş başa kalmamız şart" şeklinde cevapladı.

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