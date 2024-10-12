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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yusuf 6 yaşındaydı! Üzerine şömine devrildi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yusuf 6 yaşındaydı! Üzerine şömine devrildi!

        İstanbul Küçükçekmece'de, metruk binada bulunan şömine, 6 yaşındaki Yusuf Alparslan Şaz'ın üzerine devrildi. Yıkıntının altında kalan küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 08:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 08:11
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        Yusuf 6 yaşındaydı! Üzerine şömine devrildi!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Karaçıkmaz Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 6 yaşındaki Yusuf Alparslan Şaz komşunun çocuğuyla daha önce yıkılan gecekondu alanında oyun oyun oynamaya başladı.

        HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre yıkım esnasında kaldırılmayan 2 metre 80 santim yükseklikteki şömine, alanda oyun oynayan çocukların üzerine yıkıldı. Yusuf, yıkılan şöminenin altında kaldı. Çocuğunu gören aile şoke oldu. Yıkıntının altından çocuğunu çıkartan aile hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen çocuk yolda hayatını kaybetti.

        "OĞLUMU TUĞLALARIN ALTINDAN ALDIM"

        Olayı anlatan baba Fatih Şaz, “Daha önce yapılı olan gecekondu yıkıma uğradı. Kentsel dönüşüm şeklinde mart ayında sökümü yapılıp yıkıldı. Burada şömine vardı. 2 metre 80 santim kadardı. Ne kadar engel olsak da çocuklarımız görmediğimiz anda buraya giriyor. Burada aracımla ilgileniyordum. Arabayı beraber temizleyelim dedim. 'Ben oyun oynayacağım' dedi. Yanımdan uzaklaştı evin önünde oyna dedim. Komşunun 4 yaşındaki oğluyla birlikte bahçeye girmişler. Bahçeye girdikten sonra gürültüyü duyduk. Şömine çocuklarımızın üzerine yıkıldı.

        "HASTANEYE GİDERKEN VEFAT ETTİ"

        Komşunun oğlu kendini kurtarmış ama, ben evladımı tuğlaların altından aldım. Aldığımda ses gelmiyordu. Dilini ağzından aldıktan sonra nefes almaya başladı. Hastaneye giderken yolda vefat etti. Burada önlem almayan mülk sahibi, müteahhit sorumluları kimse hangi kamu ve kuruluş sorumluysa, gereken cezayı almasını istiyorum” dedi.

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