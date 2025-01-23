Yusuf Akçiçek: Ataklarımızı sonuçlandıramadık
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, 0-0 berabere biten Olimpik Lyon maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ataklarımızı sonuçlandıramadık" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'la 0-0 berabere biten Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, karşılaşmayı değerlendirdi.
"FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"
Bolu'da hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Akçiçek, "Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var." dedi.
"ATAKLARIMIZI SONUÇLANDIRAMADIK"
Mücadeleyi değerlendiren genç savunmacı, "Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.