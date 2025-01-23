Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek: Ataklarımızı sonuçlandıramadık - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek: Ataklarımızı sonuçlandıramadık

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, 0-0 berabere biten Olimpik Lyon maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ataklarımızı sonuçlandıramadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 23:23 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ataklarımızı sonuçlandıramadık"
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'la 0-0 berabere biten Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

        Bolu'da hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Akçiçek, "Maçtan önce tüm milletimizin başı sağ olsun. Bolu'daki yangında vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Futboldan daha önemli şeyler var." dedi.

        "ATAKLARIMIZI SONUÇLANDIRAMADIK"

        Mücadeleyi değerlendiren genç savunmacı, "Maça gelince, aslında iyi başladık. Zaman zaman topu rakibe verdik ama genel olarak kontrol bizdeydi. Sonuçlandıramadık ataklarımızı. Yapacak bir şey yok, haftaya bir maçımız daha var. O maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti
        Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kadıköy'de gol sesi çıkmadı!
        Kadıköy'de gol sesi çıkmadı!
        Katliama 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Katliama 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı