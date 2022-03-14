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Baltalı dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Edinilen bilgiye göre; Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37), boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı.

'KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir, evin önüne geldi. Yusuf Bazencir, balta ile kapıya vurarak, içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, bu sırada 'KADES' uygulamasına basıp, yardım istedi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir, emniyetteki işlemlerinin ardındar "Tehdit-Hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.