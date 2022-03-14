Baltalı dehşet!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Yusuf Bazencir'den eşi Seval Bazencir'in evine baltalı saldırı!

Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e baltalı dehşet yaşattı. Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yusuf Bazencir'den eşi Seval Bazencir'in evine baltalı saldırı!
Baltalı dehşet!
0:00 / 0:00
DHA

Edinilen bilgiye göre; Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37), boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı.

'KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir, evin önüne geldi. Yusuf Bazencir, balta ile kapıya vurarak, içeriye girmeye çalıştı. Seval Bazencir, bu sırada 'KADES' uygulamasına basıp, yardım istedi.

SERBEST BIRAKILDI

Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir, emniyetteki işlemlerinin ardındar "Tehdit-Hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinan Akçıl'dan çıkış: En zoru Ajda Pekkan, en kolayı Demet Akalın! - Magazin Haberleri
MAGAZİN "En zoru Ajda, en kolayı Demet!"
Fulya Zenginer'in 29. hafta heyecanı! - Magazin Haberleri
MAGAZİN "29. hafta!"
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı - Magazin Haberleri
MAGAZİN İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı
İrem Derici'den son dakika itiraf: Çocuk özlemim yok!
MAGAZİN "Çocuk özlemim yok!"
Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Sayan'ın evleneceği sevgilisi Çağlar Ökten hayatı, şarkıları ve biyografisi!
MAGAZİN Çağlar Ökten kimdir?
Survivor Evrim instagram paylaşımları, Survivor All Star 2022 Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli?
MAGAZİN Survivor Evrim'i bir de instagram'da görün!
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'dan 'boşanma' iddialarına yanıt - Magazin Haberleri
MAGAZİN 'Boşanma' iddialarına öpücüklü yanıt
'Taksi' filminin yıldızı Samy Naceri: Türk insanları çok mütevazi
MAGAZİN "Türk insanları çok mütevazi"
'La Casa De Papel'in 'Berlin'i, Pedro Alonso imaj değiştirdi
MAGAZİN 'La Casa De Papel'in yıldızı imaj değiştirdi
Son dakika: Merve Özbey'den 'bebek' müjdesi: Yuvamız yeniden şenleniyor!
MAGAZİN Merve Özbey'den 'bebek' müjdesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.