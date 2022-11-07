Yusuf Demir'e Bundesliga kancası

Rapid Wien'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir'i daha öncede isteyen Dortmund, genç oyuncuyu Barcelona'ya kaptırmıştı. Genç futbolcuya Bayer 04 Leverkusen, Manchester United ve Liverpool'un da ilgisi olduğu iddia ediliyor.