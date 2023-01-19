Yusuf Demir'in menajerinden ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak yabancı sınırının da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir için transfer söylentileri ortaya çıkmıştı.

Son dönemde kiralık olarak transfer olacağı konuşulan 19 yaşındaki futbolcu için, oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketinden bir açıklama geldi. Menajerlik şirketi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İşte açıklamanın tamamı:

"Yusuf için kiralık transfer haberleri kesinlikle doğru değil. Çok fazla saçmalık yazıldı. Galatasaray, iki aylık bir proje değil. Futbolu bilen herkes, Belçikalı Dries Mertens ve İspanyol Juan Mata gibi oyuncuları geçmenin kolay olmadığını bilir. Her halükarda, Yusuf Demir iyi bir ruh hali içinde ve kendini göstermeye istekli."