Kasımpaşa’nın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında Trabzonspor ile oynadıkları ve 1-1 sona eren maçı değerlendiren Erdoğan, “Sezon başları yoğun ve ağır oluyor. Sıcak havaya rağmen üst düzey mücadele oldu. Rakibimizin yorgun geleceğini biliyorduk. Onlar da bizi güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Beraberliğe sevinebiliriz de, üzülebiliriz de. Değişik bir maç oldu. İyi bir yol izlediğimizi düşünüyorum, iyi mücadele verdik. Hala hazırlanma aşamasındayız. Bu maçı kaybetmemek de önemliydi. İyi başladığımızı düşünüyorum. Daha da üstüne koyup, ilerleyen zamanlarda daha iyi futbol oynayacağız.” diye konuştu.

Eski takımı Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde oynamasının hatırlatılması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, “Kalbimiz onlarla. İnşallah çok başarılı olurlar. İyi takım oldular. Güzel bir hava var onların da. İnşallah da böyle devam ederler.” dedi.