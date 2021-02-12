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Yusuf Günay: "Gerekirse konuyu UEFA'ya götüreceğiz"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan konusuyla alakalı olarak, "Benzer nitelikte olabilecek kararlar UEFA’dan geri dönmüştür. UEFA, 'Futbolcu kulübün kölesi değil' diyor. UEFA uygulamalarına ters. Pazartesi günü bölge adliye mahkemesine başvuracağız. Gerekirse konuyu UEFA'ya götüreceğiz. Karar yanlıştır ve hukuktan yoksundur" dedi

Yusuf Günay:
İHA

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptıkları iş birliği anlaşmasının ardından gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemde spor kamuoyunu ilgilendiren 3 konu ilgili konuşacağını ifade eden Günay, "1 tanesi Oğulcan Çağlayan kararı. Gerçekten kararı irdelediğimizde ibretlik bir konu olduğunu anlayacaklar. Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesi Rizespor ile 2019-2020 sona eriyordu. Rizespor Oğulcan’ın sözleşmesini tek taraflı 1 sezon uzatıyor, TFF’ye bildiriyor. Oğulcan Çağlayan bakıyor, sona erecek sözleşme 2020-2021’de sona erdiğini görüyor. 24 Haziran’da TFF’ye başvuruyor. ‘Sözleşme uzatılmasına ilişkin sözleşmeyi kişi iptal ediyorum’ diyor. TFF görevlileri opsiyon yerine tüm sözleşmeyi feshediyor. Lisansı da iptal oluyor. Burada bürokrasinin bir hatanın kurbanı Oğulcan Çağlayan oluyor. UÇK ve Tahkim Kurulu’nda savunmalarda bunu ısrarla bunu ileri sürmelerine rağmen netice alamadık. Rizespor, kendi aştığı davada Galatasaray ile ilgi tazminat olmamasına rağmen UÇK, Oğulcan’a verilen para cezasından Galatasaray’ı sorumlu tutuyor. Talebin dışında karar veriyor. Oğulcan, Rizespor yıllarca görev yapıyor. Hiç oynamamış gibi Kayseri’ye ödenecek bonservis bedeli ceza olarak Oğulcan’dan ödenmesi kararlaştırılıyor. UÇK, bu zamana kadar disiplin cezası yani herhangi bir maç men cezası veremez. 6 maç ceza vermiş, tahkim de 3 maç olarak onayladı. Öyle bir karar daha önce verilmiş bir karar değil. Benzer nitelikte olabilecek kararlar UEFA’dan geri dönmüştür. UEFA, futbolcu kulübün kölesi değil diyor. UEFA uygulamalarına ters. Pazartesi günü bölge adliye mahkemesine başvuracağız. Gerekirse konuyu UEFA'ya götüreceğiz. Karar yanlıştır ve hukuktan yoksundur" diye konuştu.

Fenerbahçe’ye verilen 72 bin TL para cezası ilgili de açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, "3 konu var. Talimatlara aykırılık, saha olayları ve pandemi. Saha olaylarından bir ceza vermiş. Anladığımız kadarıyla ikinci başkanımıza saldırı teşebbüsü olayına ceza verilmiş. Pandemiden dolayı ceza verilmiş. 6 Şubat’ta oynan maçta bütün görüntüler orta. Bir federasyon yetkilisi 3 bin kişi olduğunu söyledi. Bu fiilin kanunu 6222 yasasıdır. Bu şahısların kimler tarafından, ne şekilde valilik mi bakanlık mı federasyon mu açıklanmalıdır. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu stada kimse usulsüz giremez. Herkesin bunu uymasını bekliyoruz. Cezalar hakka, hakkaniyete, vicdana uymayan kararlar. Galatasaray olarak elbet başarılı olmak istiyoruz. Bu başarı legal olmalı. Herkesin gözü önünde olayları yaşadık. Stada sağlık çalışanı adın altında çok sayıda militan taraftar yerleştirip hakemi ve rakip takımı başka yaparak sonuca etki etmek. Çok şükür etki olmadı. Takımız çok iyi oyunla galip geldi" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY OLARAK HER DÖNEMDE HER OLAYDA HUKUKUN YANINDA OLACAĞIZ"

Arda Turan’a verilen 2 maçlık men cezasının Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Günay, "Spor tarihinde böyle ceza verilmemiştir. Galatasaray soyunma odasına kimse giremez. Kendi aralarında yaptıkları bir sevinçte edilen bir söylem kaynağı belirsiz bir şekilde sosyal medyada yayınlanma suretiyle ne gözlemci raporunda var, ne temsilci raporunda var. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden tedbirli olarak hukuka, mantığa, vicdana aykırı bir şekilde bu kararlar verilmiştir. Galatasaray olarak her dönemde her olayda hukukun yanında olacağız. Galatasaray’ın düşmanı çok. Çünkü başarının düşmanı çok. Bunun farkındayız. Sonuna kadar hukuk içerisinde bunu sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamalarını tamamladı.

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