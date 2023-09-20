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        Haberler Spor Futbol Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı! - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille, Olimpija Ljubljana'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı mücadelede 1 gol attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 19:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:46
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        Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lille ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktığı Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Fransız ekibi mücadeleyi 2-0 kazandı.

        Lille'in ilk golünü 43. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 46. dakikada Edon Zhegrova'nın yerine oyuna girdi.

        İkinci yarıda forma giyen Yusuf Yazıcı, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

        Konferans Ligi A Grubu'na 3 puanla başlayan Lille, bir sonraki hafta Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.

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