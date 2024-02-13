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        Haberler Spor Futbol Yusuf Yazıcı'dan flaş karar: Menajerlik şirketini değiştirdi! - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı'dan flaş karar: Menajerlik şirketini değiştirdi!

        Bu sezon Lille formasıyla iyi bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı yaz transfer dönemi için sürpriz bir karara imza attı. 27 yaşındaki milli futbolcu menajerlik şirketini değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:46
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        Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de bu sezon formuyla dikkat çeken milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız takımındaki sözleşmesinin bitimine aylar kala menajerini değiştirme kararı verdi.

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        27 yaşındaki futbolcu, ünlü menajer Pini Zahavi'nin Gol International şirketiyle anlaşma imzaladı.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Yusuf Yazıcı'ya Avrupa'nın elit kulüpleri talip olmaya başladı.

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        Bu sezon Lille formasıyla toplamda 30 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 10 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

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