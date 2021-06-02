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Yusuf Yazıcı: Final oynamak istiyoruz

A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı, Moldova maçı öncesinde yaptığı açıklamada Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda açılış maçı ve final maçının akıllarda kaldığını söyleyerek, “Açılış maçını oynuyoruz. İnşallah final maçında da sahada oluruz” dedi.

Yusuf Yazıcı: Final oynamak istiyoruz

Almanya kampında yarın Paderborn’da Moldova ile hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takım’da kadrodaki önemli isimlerden Yusuf Yazıcı, Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısında konuştu. Antalya’da güzel bir kamp geçirdiklerini ifade eden Yusuf Yazıcı, “Yoğun bir sezondan çıkmıştık. Aktif olarak dinlendiğimiz hem de arkadaşlarımızla kaynaştığımız bir kamp dönemi oldu. Hocama ve ekibine teşekkür etmek istiyorum çünkü ailemizle birlikte kamp yapma fırsatımız oldu. Uzun zamandır ailemi görmemiştim ve benim gibi birçok arkadaşım ailesini görmemişti. Yarın şampiyona öncesi son hazırlık maçımızı oynayacağız. Almanya’da antrenman ve konsantrasyonumuzu en üst seviyeye çıkarıp şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi organizasyonlarda açılış maçının çok önemli olduğunu söyleyen Yusuf Yazıcı, “Bu tip turnuvalarda 2 maç akıllarda kalır. Açılış maçı ve final maçı akıllarda kalır. Açılış maçında sahaya çıkıyoruz, umarım finalde de oluruz” dedi. Fransa’da şampiyonluk yaşadıklarını söyleyen Yusuf, “Şampiyonluk yaşadık, bu bize çok büyük mutluluk yaşattı. Milli takım çok farklı bir yer. Bu tişörtü bile giyince farklı duygular içinde oluyorsunuz. Sahaya çıkınca da arkamızda tek yürek olan ülkenin olduğunu da hissetmek çok farklı bir duygu” diye konuştu. Türkiye’deki fizik yapısıyla Fransa’daki fizik yapısının çok farklı olduğunun da altını çizen Yusuf Yazıcı, “Fransa’daki lige ve fiziksel dayanıklılığa yaklaşmam gerekiyordu. Bunun için özel hocalar tuttum, ekstra çalışmalar yaptım. Sakatlık yaşadım ve sakatlığın ardından günde 7-8 saat antrenman yapıp her anlamda kendimi geliştirdim. Fiziksel ve zihinsel gelişim olunca, sahada çok daha aktif bir futbol oynuyorsunuz. Bu da öz güven katıyor” açıklamasında bulundu.

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