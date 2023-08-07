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        Haberler Magazin Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk aşk yaşıyor

        Futbolcu Yusuf Yazıcı gönlünü, oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Çift, birlikteliğini ilan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 17:22
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        Geçtiğimiz yıl eylül ayında Mustafa Mert Koç ile ilişkisini noktalayan Melisa Aslı Pamuk'un, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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        İddialar karşısında bir süredir suskun kalan çift, ilişkilerini sonunda ilan etti.

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        Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, sevgilisinin fotoğrafını 'kalp' emojisiyle paylaşarak aşk dedikodularını doğruladı.

        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
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