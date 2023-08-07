Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk aşk yaşıyor
Futbolcu Yusuf Yazıcı gönlünü, oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Çift, birlikteliğini ilan etti
Giriş: 07.08.2023 - 17:22
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Geçtiğimiz yıl eylül ayında Mustafa Mert Koç ile ilişkisini noktalayan Melisa Aslı Pamuk'un, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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İddialar karşısında bir süredir suskun kalan çift, ilişkilerini sonunda ilan etti.
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Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, sevgilisinin fotoğrafını 'kalp' emojisiyle paylaşarak aşk dedikodularını doğruladı.