Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor'un genç yeteneği ve aynı zamanda kaptanı Yusuf Yazıcı, hakem Ümit Öztürk'ün verdiği kararları eleştirdi.

İşte Yusuf'un maç sonu açıklamaları:

"Hocam bana nerede görev verirse, orada nasıl katkı verebilirim diye düşünerek oynuyorum. Maestro görevinde oynadığım için mutluyum."

"Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor."

"Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz."

"Zargo ile birlikte biraz daha defansif oynamaya çalıştık, bu bizim için iyi olmadı, 2. yarı daha iyi hücum yaptık, çok daha iyi futbol oynadık. Kaybettiğimizi için üzgünüm."