Fransa Hükümeti dün verdiği kararlara, Ligue 1 ve Ligue 2'de 2019-20 sezonunu iptal etme kararı aldı. Bu kararın ardından kariyerini Ligue 1'de mücadele eden Lille takımında sürdüren Yusuf Yazıcı, NTV'ye açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Öncelikle dünyadaki bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bir kez daha hayat kurtarmanın en önemli şey olduğunu gösterdiler. Fransa’da Ligue 1’in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha 2 gün önce sportif direktörümüzle görüşüp antrenmanlara nasıl katılacağımı görüşmüştük.

Sakatlık dönemimdeki iki ameliyatım İtalya’da gerçekleşti. Ardından Antalya’ya geldim, koronavirüs salgını ilerleyince de Trabzon’a döndüm. Şu an sakatlığımın dördüncü ayındayım. Büyük ihtimalle yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara başlayacaktım. EURO 2020’de oynamayı çok istiyordum. Turnuvanın ertelenmesi benim işime yaradı diyebilirim.

"HER FUTBOLCU BU ORTAMDA SAHAYA ÇIKMAYI İSTEMEZ"

Bazı zamanlar performansımızı artırmak için antrenmanlarda maskeyle çalışıyoruz. Ancak o zaman bile çok zor oluyor. Bu yüzden maskeyle maç yapma imkanının olduğunu düşünmüyorum.Şu ortamda sahaya çıkmak çok zor olurdu. Futbol fiziksel olduğu kadar zihinsel de bir spor. Zihnimiz rahat olmadığı zaman iyi bir oyun sergilemek kolay değil. Her futbolcu salgın devam ederken futbol oynamayı istemez.

2019'un son günlerinde Lille'in Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu lig karşılaşmasında sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın diz çapraz bağları kopmuştu. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Fransız ekiple çıktığı 25 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.