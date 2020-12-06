Bizimkiler sahne aldı, Lille kazandı 0:00 / 0:00

Lille, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği mücadelede Monaco'yu 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıkarken Yusuf Yazıcı oyuna 62. dakikada dahil oldu.

Mücadelede gol perdesi 53. dakikada açıldı. Jonathan Ikone'nin asistinde Jonathan David Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 65'i gösterirken bu kez bizimkiler başroldeydi! Rakip sahaya atılan pasta topla buluşan Burak Yılmaz bir süre topu sürdükten sonra boş durumdaki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı milli futbolcu da skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Monaco son dakikalarda Pietro Pellegri'yle bir gol bulsa da Lille sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 26'ya çıkardı.

Yusuf Yazıcı ligdeki 4. golünü kaydederken bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını ise 10'a yükseltti. Üst üste sekizinci Ligue 1 maçında da skora katkı yapan Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'ten aldığı rekoru güncelledi.