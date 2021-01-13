Yusuf Yazıcı, sahalara döndü

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. 5 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya giren milli yıldızın son testleri negatife döndü. 23 yaşındaki futbolcu, temiz çıkan sonuçlarının ardından bugün takımla idmanına çıktı. Lille kulübü sosyal medya hesabından Yusuf'un idman görüntülerini paylaşarak, 'Yusuf Yazıcı çalışmalara geri döndü' yazdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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