AK Parti'nin Bartın Belediye başkan adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Bartın halkı tarafından merak edilen aday, Yusuf Ziya Aldatmaz oldu. Peki, Yusuf Ziya Aldatmaz kimdir?

YUSUF ZİYA ALDATMAZ KİMDİR?

1965 yılında'da Bartın'da dünyaya gelen Aldatmaz ilk, orta ve lise öğrenimini Bartın'da tamamladı. Ardından lisans eğitimini ve askerliğini tamamladıktan sonra ailesinin mesleği olan gıda toptancılığı yapmaya başladı. 1993 yılında dünya evine giren Yusuf Ziya Aldatmaz iki kız çocuğu babasıdır.

Siyasi kariyerinde 2000-02 yıllarında Anavatan Partisi merkez ilçe başkanlığı yaptı. 2011'de ise AK Parti il yönetim kurulu üyesi oldu.

Aynı zamada Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartın Spor Kulübü yöneticiliği, Bartın Üniversite derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı. MÜSİAD yönetim kurulu üyesi de olan Yusuf Ziya Aldatmaz Gaziler ve Şehitler Derneği'nin fahri üyesidir. Aldatmaz, 5 Kasım 2017 yapılan 6. olağan merkez ilçe kongresinde de Ak Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi ve bu görevini sürdürmektedir

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