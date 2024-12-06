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        Haberler Gündem Güncel Yusufeli'de kadınlar için lokal açıldı | Son dakika haberleri

        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla lokal açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:16
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        Yusufeli'de kadınlar için lokal açıldı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesine "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" açıldı.

        Yusufeli Belediyesince Çoruh Mahallesi'nde hizmete alınan lokalin açılışını, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Barış Demirci yaptı.

        Başara, lokalde, eski Kılıçkaya Belde Belediye Başkanı Sadiye Hanım'ın isminin yaşatılacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

        Lokalde ilçe kadınlarına güzel hizmetler sunulacağını düşündüğünü belirten Başara, emeği geçenleri kutladı.

        Belediye Başkanı Demirci ise lokale ismini verdikleri Sadiye Hanım'ın Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonra Türkiye'de belediye başkanı seçilen ilk kadın olduğunu söyledi.

        Kadınların daha güçlü ve kararlı adımlarla aydınlık yarınlara yürümesine yardımcı olacaklarının altını çizen Demirci, "Lokalimiz bu anlamda kadınlara önemli fırsatlar sunacaktır" dedi.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek lokalin açılışı gerçekleştirildi.

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