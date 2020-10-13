Yusufeli'nde çıkan yangında 2 ev zarar gördü - ARTVİN

AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy köyünde dün akşam, Kaya Odabaş'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere sıçradı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yusufeli Belediyesi ile Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, Kaya Odabaş ile Dursun Alkan'a ait evler kullanılmaz hale geldi.